شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يحدد موعد اجتماع مجلس الزمالك لإعلان موقفه من الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حدد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الحادية والعشر نصف من صباح اليوم، الأربعاء، موعدا لعقد الاجتماع الطارئ لمجلس الإدارة من أجل مناقشة موقف النادى الأبيض بشكل نهائى بشأن عودة الدورى خلال الفترة المقبلة، على أن يشهد اجتماع مجلس الإدارة جلسة مع كارتيرون المدير الفنى للفريق وقائد الفريق الأبيض.

وقال مرتضي منصور أن مجلس إدارة الزمالك سيعقد اجتماعه اليوم مع الفرنسي باتريس كارتيرون لاستطلاع رأيه في إمكانية مشاركة الفريق في الدوري خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا من عدمه، وتابع رئيس الزمالك:"القرار الذي سيقوله كارتيرون واللاعبين سيتم تطبيقه لأنهم هم الذين في الملعب وهم من يواجهون كورونا مباشرة في الملعب".

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ومن المقرر أن يحضر كارتيرون إلى اجتماع الزمالك عقب حضوره جلسة اتحاد الكرة التى ستعقد اليوم، الأربعاء، مع المديرين الفنيين لأندية الدورى الممتاز لكرة القدم، بحضور الدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية ومسؤولي لجنة المسابقات واللجنة الطبية ، لمناقشتهم حول قرار عودة الدورى ورؤيتهم لفترات الإعداد قبل استئناف الدورى يوم 25 يوليو المقبل، بناءً على تصريحات أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

فيما طلب مسئولو اللجنة الطبية باتحاد الكرة، برئاسة محمد سلطان، من كل نادٍ من أندية الدورى الممتاز إرسال اسم طبيب خاص لكل فريق من أجل الاجتماع معهم ومنحهم دورات تدريبية عبر الفيديو كونفرانس عن كل ما يخص فيروس كورونا ومتابعته لحالات أفراد الفريق بالكامل وإخطار اللجنة الطبية بأى تطورات فى حال ظهور أى إصابات أو أعراض على أى فرد من أفراد الفريق. وتجهز اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تقريرا مفصلا عقب اجتماعاتها مع الاندية لعرض هذا التقرير على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ويتضمن الملاحظات التى أبدتها الأندية على قرار عودة الدورى.