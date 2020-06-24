شكرا لقرائتكم مؤقتة الطائرة تقترح إعلان خطة عودة الدورى فى مؤتمر صحفى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقترح اللجنة المؤقتة لإتحاد الكرة الطائرة إعلان خطة عودة نشاط الدورى الممتاز فى مؤتمر صحفى بعد بحث تصورات الأندية بشأن مقترحات عودة النشاط و التى أدلى بها ممثلو الأندية فى إجتماع الأحد الماضى قبل صدور القرار النهائى ، ويدرس مسئولو اللجنة المؤقتة تداعيات جميع التصورات من أجل عدم تعارض التصورات مع إنطلاق موسم جديد .

و تعقد اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة برئاسة سامح حمدى إحتماع لمجلس الإدارة اليوم الأربعاء لمناقشة تصورات الأندية .

وشهد اجتماع الأحد تضارب فى المقترحات و أبرزها ثبات الزمالك على موقف عدم عودة النشاط فى الفترة الحالية على صعيد أى لعبة ، بينما اقترح محمد مصيلحي المدير الفنى لفريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلى استئناف الدورى لاستكماله يوم 4 سبتمبر المقبل على ان ينتهى يوم 25 من نفس الشهر ، وذلك فى اجتماع اللجنة المؤقتة للعبة مع ممثلو الأندية لمناقشة تصورات عودة النشاط ، وأكد مصيلحي أنه يتبقى له 8 مباريات ضمنهم مباراتين مؤجلتين ، حيث اقترح لعب احدهما يوم 31 أغسطس و الأخرى 14 سبتمبر على ان ينتهي كأس مصر يوم 3 أكتوبر .

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واقتصر اجتماع الأندية على سماع تصورات ممثلي الأندية فقط لدراسة الأمر بعد السماع لمندوبى الأندية حول أرائهم بشأن تطبيق الإجراءات وشرحها قبل عودة النشاط و كيفية عودة المسابقة قبل الإعلان الرسمي عن نظام العودة .

ويعد نشاط الكرة الطائرة من الإتحادات المتوسطة التلامس فى اللعب، حيث تم وضعه فى خطة عودة التدريبات 1 يوليو واستئناف النشاط 1 أغسطس.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لـ عودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.