شكرا لقرائتكم أرضية التتش تلفت الأنظار في مران الأهلي الأول بعد توقف كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لفتت أرضية ملعب التتش، الخاص بتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار خلال أول مران للاعبين منذ توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وظهرت أرضية الملعب في حالة جيدة بعدما تعرض ملعب التتش للكثير من الانتقادات والاتهامات بالتسبب في إصابة اللاعبين خلال المواسم الأخيرة. Advertisements انتعشت أرضية ملعب الأهلي خلال فترة التوقف الطويلة قبل أن تستضيف مران اليوم، بعد غياب دام قرابة الـ100 يوم، حيث اتخذت الإدارة الحمراء قراراً بتعليق التدريبات الجماعية في 14 مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا. وقرر الجهاز الفنى على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأربعاء ، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها فى الثامنة والنص…

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