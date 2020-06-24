شكرا لقرائتكم الزماك يشترط موافقة مكتوبة من كارتيرون قبل العودة للتدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اشترط مسئولو الزمالك الحصول علي موافقة مكتوبة من الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالعودة للتدريبات والمشاركة في مباريات الدوري هذا الموسم قبل اصدار القرار الرسمي اليوم، ويعقد مجلس الزمالك اجتماعا اليوم مع كارتيرون في وود وكيله ومحمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق لمناقشة عودة الفريق للتدريبات وكذلك المشاركة في مباريات الدوري، ولن يصدر الزمالك قراره بالعودة الي التدريبات الا عقب الحصول علي موافقة مكتوبة من المدير الفني حتي يكون هو المسئول عن قراره ويتحمل نتائجه في حالة تعرض اللاعبين لأي اضرار صحية.

في نفس السياق قال المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ان مجلس إدارة النادي سيعقد اجتماعا هاما اليوم مع الفرنسي باتريس كارتيرون وشيكابالا كابتن الفريق، لاستطلاع رأيهم في إمكانية مشاركتهم في الدوري خلال الفترة الحالية بسبب فيروس كورونا، وقال رئيس الزمالك: القرار الذي سيقوله كارتيرون سيتم تطبيقه لانهم هم الذين في الملعب وهم من يواجهون كورونا مباشرة في الملعب.

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كما فجر مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك مفاجأة قوية لجماهير الزمالك بعدما اكد ان إدارة النادي حصلت علي توقيع 4 صفقات سوبر لتدعيم الفريق في الموسم المقبل، وأضاف رئيس الزمالك ان الزمالك نجح في الحصول علي توقيع 4 صفقات سوبر حتي الان مقدما وعد لجماهير الزمالك بان الصفقات الأربعة الذين تم الحصول علي توقيعهم رسميا سيكونوا مفاجأة كبرى للجميع.

كما أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ان اتحاد الكرة اصدر قرار بتغريم احمد الشناوي حارس مرمي بيراميدز بـ 10 مليون جنيه لصالح الزمالك التي حصل عليها الشناوي من الزمالك لتجديد تعاقده مع الزمالك قبل انضمامه لبيراميدز ، ووجه مرتضي منصور طلب الي سالم الشمسي رئيس نادي بيراميدز بضرورة الضغط علي اللاعب لشداد الغرامة بدلا من إيقافه.