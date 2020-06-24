شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: المسابقات تعلن مواعيد 8 مباريات للدوري الاسبوع المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف وليد العطار المدير التنفيذى لإتحاد الكرة أن لجنة المسابقات سوف تعلن الاسبوع المقبل عن مواعيد ثمانية مباريات لمسابقة الدوري العائد بعد طول غياب ، وقال العطار فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر أذاعة أون سبورت : "سوف تظهر اليوم نتائج الفرق التى أجريت مسحة كورونا الاثنين الماضى ، نتائج المسحات تظهر بعد 48 ساعة من إجراؤها وكل الفرق التى أجريت الاحد الماضى ظهرت نتائج ، بيراميدز سيقوم بإجراء المسحة الثانية اليوم وهو أول فريق يجريها"

وتابع المدير التنفيذى للجبلاية : " نادى مصر أبلغنا أنه سوف يجرى مسحة كورونا على حسابه وبذلك لايتبقى سوى الزمالك والاسماعيلى ، وأبلغنا مسئولو الزمالك بصعوبة تجميع لاعبيه وننتظر إخطارنا بالموعد النهائى لهم"

ويضيف وليد العطار : " اتحاد الكرة سيجتمع اليوم مع المديرين الفنين مثلما حصل مع رؤساء الاندية التى تمت مناقشاتهم فى الاوضاع المالية والادارية حيث سيتم مناقشة المدربين فى عوائق عودة الدوري على الصعيد الفنى وليس لإبداء رأيهم فى عودة المسابقة ، وسنخطرهم بالاشتراطات الصحية لعودة التدريبات ، الاهلى بدأ ونفذها صح".

وعن الدوري قال وليد العطار : "مطلع الاسبوع المقبل سوف تعلن لجنة المسابقة مواعيد أول 8 مباريات من الدوري ثم نعلن المتبقى فى وقت لاحق ورفضنا إعلان المباريات المتبقية بالكامل منعاً لحدوث شىء وندخل فى دوامة التأجيل مجدداً"

وتابع العطار : " لم نناقش فكرة تأجيل المباريات الاكثر سخونة ، اللجنة الخماسية لم تطلب ذلك طلبت وضع مواعيد المباريات وعرضه عليها قبل الاعلام ، وهناك اتصالات يومية من خلالى أنا وحسام الزناتى مع مسئولى الكاف للتنسيق بشأن مواعيد مباريات الاندية المصرية المشاركة فى أفريقيا".

وعن بطولة الكأس يقول المدير التنفيذى للجبلاية : " لم نضع موعد محدد لبطولة كأس مصر ، هناك مقترح ننهى الدوري ونلعب الكأس أو ندرج مباريات الكأس فى منتصف مباريات الدوري ولكن سنعلن مواعيد مباريات الدوري أولا "

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ويضيف وليد العطار : " سواء أكملت الفرق المصرية مشوارها فى البطولات الافريقية أو خرجت سوف ينتهى الدوري 15 أكتوبر المقبل"

وعن اجتماعات الجبلاية قال وليد العطار : "خلصنا اجتماعات مع القسم الاول والثانى وسنبدأ مع القسم الثالث الاسبوع المقبل ثم ستقوم اللجنة الخماسية بزيارة المجموعات فى مناطقها لتوفير مشقة السفر عليهم وحتى يشعروا أننا معهم وعلى سبيل المثال سنبدأ بالصعيد".

وتابع المدير التنفيذى للجبلاية : "كل المسابقات سوف تستكمل ولا نية لتأجيل أى دوري ، هناك مقترحات من الجمعية العمومية ندرسها للخروج بأفضل مقترح يرضى معظم الاندية بشأن اللائحة".

ويضيف وليد العطار : " موعد عقد الجمعية العمومية لم يتحدد بعد ، والاتحاد الدولى لم يبلغنا بموعد انتهاء عمل اللجنة الخماسية فى 31 يوليو مثلما قال البعض ، اللجنة لم تتحدث فى هذا الشأن عايزين يخلصوا شغلهم ويمشوا وليس هناك حديث عن مد عمل اللجنة الخماسية ، بمجرد التصويت على اللائحة سندعو لعقد الجمعية العمومية ومن المحتمل أن تكون أول نوفمبر"

وعن قضية حمدى النقاز قال المدير التنفيذى للجبلاية : " فى شكوى مقدمة من نبيل ابو زيد وكيل اللاعبين ضد حمدى النقاز لاعب الزمالك السابق وفصلت فيها الجبلاية وأخطرنا النقاز بالعقوبة عن طريق عنوانه بالزمالك وهو حكم درجة أولى ومن حقه يستأنف "

وعن تغريم الشناوى لصالح الزمالك قال وليد العطار : "بالفعل صدر حكم بتغريم أحمد الشناوى حارس بيراميدز لصالح الزمالك ، ونحاول فى فترة توقف المسابقات انهاء كل القضايا العالقة ولا نعلن الاحكام فى وسائل الاعلام نفضل إخطار الاطراف بالاحكام فقط "

وعن عودة جمال الغندور لرئاسة لجنة الحكام قال وليد العطار : " لم يتم مناقشة الأمر ، وجيه أحمد مستمر فى عمله ويتابع كل خطوات عودة المسابقات بصورة طبيعية".