بطولة كأس العالم للقدرة تؤجل حتى العام المقبل

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روما: أعلن الاتحاد الدولي للفروسية عن تأجيل بطولة العالم للقدرة، التي كانت إقامتها مقررة في إيطاليا خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك إلى مايو من العام المقبل بسبب استمرا انتشار فيروس كورونا.

وفي بيان صادر منه أوضح الاتحاد الدولي أنه بسبب القيود المفروضة على السفر وتدريب الخيول جراء وباء كورونا، فإن "الاتحاد الدولي للفروسية والاتحاد الإيطالي للفروسية ومنظمي ورعاة البطولة، وافقوا على تأجيل البطولة حتى مايو من العام المقبل".

تمت الموافقة على تمديد فترة السباقات التأهيلية للبطولة، بحسب بيان الاتحاد الدولي، حتى يتنسى للفرسان والخيول الاستعداد مبكرًا للحدث الكبير.

وكان الاتحاد الإيطالي للفروسية قد فاجأ مجتمع الفروسية بإعلانهم عن إقامة البطولة في شهر سبتمبر، مما أثار اعتراض عدد كبير من الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للفروسية نظرًا إلى ضيق وقت تجهيز الفرسان والخيول للمشاركة في البطولة.