على غرار يويفا.. تقارير: كاف يدرس إقامة بطولة مصغرة لدوري الأبطال في بلد محايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير مغربية إن الاتحاد الافريقي لكرة القدم (كاف) يدرس مقترحًا جديدًا بشأن استكمال بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في بلد محايد بسبب جائحة كورونا التي أصابت العالم بشلل تام.

وسبق وأكد الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن اللجنة التنفيذية للكاف ستعقد اجتماعًا يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو الجاري للإعلان عن التوصيات الخاصة بمصير البطولات وبصفة خاصة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفتي "الصباح" و"le 360" المغربيتين فإن "كاف" يتجه لإقامة بطولة مصغرة في بلدين محايدين لاستكمال مباريات نصف نهائي الأبطال وكأس الكونفدرالية الإفريقية على أن تقام من مباراة واحدة.

Advertisements

وأضافت التقارير نقلًا عن مصدر داخل الكاف، فإن الاتحاد الافريقي لم يستبعد إمكانية اللجوء إلى خيار البطولة المصغرة، أسوة بالاتحاد الأوروبي (يويفا)، الذي قرر استكمال مسابقة دوري أبطال أوروبا في لشبونة بالبرتغال، اعتبارا من الدور ربع النهائي، بينما تستضيف أربع مدن ألمانية ما تبقى من مباريات الدوري الأوروبي.

وأضافت المصادر المغربية أن اتجاه كاف نحو هذا القرار يأتي لتفادي تنقل الفرق الثمانية المتأهلة ذهاب وإيابا في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي سببها وباء كورونا، إلى جانب مراعاة الوضع المالي للأندية، وطول المسافة بين بلدان الفرق المتأهلة، بالإضافة إلى إغلاق الحدود ببن الدول الإفريقية بسبب تعليق الرحلات الجوية.

جدير بالذكر أن الفرق المتأهلة لنصف نهائي دوري الأبطال هو (الأهلي، الزمالك، الوداد، الرجاء) بينما تأهل كل من بيراميدز، حوريا كوناكري، نهضة بركان وحسنة أغادير لنصف نهائي الكونفدرالية.