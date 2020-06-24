رسميًا.. أرسنال يعلن تجديد عقد ديفيد لويز لمدة موسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن نادي أرسنال الإنجليزي تجديد عقد المدافع ديفيد لويز، وربط الثنائي المعار بابلو ماري وسيدريك سورايس بعقد طويل الأمد.
كما أكد النادي تمديد عقد إعارة لاعب الوسط داني سيبايوس القادم من ريال مدريد حتى نهاية الموسم الحالي 2019/2020.
وعبر موقعه الالكتروني، قال أرسنال في بيانه إنه اتفق مع لويز على تجديد عقده لمدة موسم آخر، بينما تم ربط الثنائي ماري وسواريس بعقد طويل الأمد.
وقال النادي في بيانه: "يسعدنا الإعلان أن الثلاثي ديفيد لويز وبابلو ماري وسيدريك سواريس وافقوا على تجديد عقودهم للبقاء معنا بعد نهاية هذا الموسم".
وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك ، مدد لاعب خط الوسط داني سيبايوس إعارته من ريال مدريد حتى نهاية موسم 2019/20 الحالي".
وانضم ديفيد لويز إلى أرسنال قادمًا من تشيلسي الصيف الماضي، أما بابلو ماري المنضم إلى صفوف المدفعجية على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من فلامنجو سينتقل بشكل نهائي إلى ملعب الإمارات بصفقة طويلة الأجل عندما تفتح فترة الانتقالات الصيفية الشهر المقبل، نفس الحال بالنسبة لسيدريك المعار من ساوثهامبتون خلال الميركاتو الشتوي سيتم انضمامه إلى أرسنال بشكل نهائي في صفقة طويلة الأمد.
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