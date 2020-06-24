"عودة صلاح".. 4 تغييرات في تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

استقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة كريستال بالاس في اللقاء الذي سيقام على ملعب "الآنفيلد" ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن يشهد تشكيل ليفربول في مباراة الليلة عودة النجم المصري محمد صلاح بعدما تواجد على مقاعد البدلاء في مباراة إيفرتون الماضية، والتي انتهت بالتعادل السلبي في لقاء أقيم على ملعب "جوديسون بارك" يوم الأحد الماضي.

تشكيل ليفربول سيشهد أربع تغييرات بداية من مشاركة المدافع جو جوميز بدلاً من الكاميروني جويل ماتيب والذي أصيب في المباراة الماضية، كما سيعود أندي روبرتسون لقيادة الجبهة اليسرى بدلاً من المصاب جيمس ميلنر.

ثالث التبديلات في تشكيل ليفربول المتوقع وهو عودة لاعب الوسط الهولندي فينالدوم بدلاً من نابي كيتا، كما سيقود محمد صلاح الجانب الهجومي بدلاً من الياباني تاكومي مينامينو.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول مباراة الليلة على طريقته المعتادة والمكونة من (4-3-3)، على أن يكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

Advertisements

خط الدفاع: أندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - أرنولد.

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - فينالدوم.

خط الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - محمد صلاح.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة بفارق 20 نقطة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، في المقابل يحتل كريستال بالاس المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

ويحتاج ليفربول إلى الحصول على خمس نقاط من أجل التتويج باللقب الغائب عن خزائنه لمدة ثلاثة عقود، حيث يحتاج "الريدز" للفوز في مباراة الليلة مع التعادل على أقل تقدير في المباراة المقبلة والتي ستجمعه بمانشستر سيتي.

طريقة أخرى أمام ليفربول من أجل تحقيق اللقب المنتظر وهو فوزه في مباراة الليلة مع تعثر مانشستر سيتي في مباراة تشيلسي والتي ستقام غدًا الخميس في قمة الجولة على ملعب "ستامفورد بريدج".