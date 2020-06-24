محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:
عاد صباح اليوم الأربعاء، فريق الكرة بالنادي الأهلي، إلى التدريبات الجماعية من جديد بعد قرار وزارة الشباب والرياضة بالسماح للأندية لاستئناف التدريبات مرة أخرى لكن بشروط احترازية.
وشهد المران الصباحي مشاركة 14 لاعبًا حيث تم تقسيم مران الفريق على مجموعتين وفقًا للاجراءات الاحترازية التي وضعت لجميع الفرق تمهيدًا لعودة استئناف مسابقة دوري we المصري.
وعقد ديفيد سيزا المدرب العام بالفريق الأول بالنادي الأهلي، اجتماع مع اللاعبين قبل انطلاق المران الصباحي والذي أقيم على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل غياب مدرب الفريق السويسري رينيه فايلر والذي غادر إلى بلاده مؤخرًا في ظل توقف النشاط الرياضي.
وشرح سيزا البرنامج التدريبي الذي بدأ الفريق في تنفيذه خلال اليوم الأول بعد إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية.
كما تحدث مساعد فايلر بشكل عام عن المرحلة المقبلة والتأكيد على الاهداف العامة للفريق من خلال خطة العمل والتدريبات اليومية.
وعلى هامش المران أيضًا، أدى الفريق تدريبات بدنية بعدما تم تقسيم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين لتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي ضمن الاجراءات الاحترازية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشارك في المجموعة الأولى كل من: شريف إكرامي -رمضان صبحي - رامي ربيعة - عمرو السولية - مروان محسن - أحمد فتحي - جونيور أجايي - محمد هاني - أحمد الشيخ - محمود وحيد - محمود متولي - محمد مجدي "قفشة" - مصطفى شوبير - عربي بدر.
وكانت رئاسة الوزراء المصرية برئاسة مصطفى مدبولي أوقفت جميع الأنشطة الرياضية قبل ثلاثة شهور بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) قبل أن تعطي الضوء الأخضر لعودة النشاط من جديد.
من جانبه، سمح وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي على عودة مسابقة الدوري في 25 من الشهر المقبل حيث تم خوض 18 مباراة حتى الآن في المسابقة المحلية.
ويتصدر الأهلي مسابقة ترتيب الدوري بـ49 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن ملاحقه المقاولون العرب صاحب المركز الثاني، كما يمتلك الفريق الأحمر مباراة مؤجلة أيضًا كانت أمام الفريق البترولي إنبي.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة الأهلي للتدريبات.. مساعد فايلر يجتمع باللاعبين.. والمجموعة الأولى تنهى مرانها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.