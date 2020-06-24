فقرة بدنية مطولة في مران الأهلي الأول بعد فترة التوقف

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة بدنية مطولة تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام، وأفراد الجهاز المعاون، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز.
واشتمل مران الفريق على الجري حول
وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، وانطلق مران المجموعة الأولى في الثامنة والنصف، فيما تخوض المجموعة الثانية مرانها في العاشرة صباحًا.
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