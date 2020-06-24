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عبد الحفيظ يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية في الأهلي

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حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة قبل إنطلاق مران الفريق الأول الذي أقيم صباح اليوم الاربعاء على ملعب التتش تحت إشراف الجهاز

المعاون للسويسري رينيه فايلر.

 

وتضمنت الإجراءت والإرشادات، التي نفذها الأهلي اليوم قبل إنطلاق المران، تطهير وتعقيم كافة الأدوات والكرات ووسائل التدريب، وتوفير كافة المستلزمات الوقائية داخل الملعب،

وتوفير المطهرات والهاند جيل داخل في محيط الملعب.

وحدد الأهلي ممرات الدخول، مع قياس درجات الحرارة.

أيضا جاء من ضمن الإجراءات الإحترازية التي قام بها الأهلي تقسيم العاملين بفريق الكرة إلى مجموعتين، وتقديم شرح كامل من مدير الكرة وطبيب الفريق للبرنامج الخاص بهم للتعامل في قبل وأثناء المران

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