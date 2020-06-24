عبد الحفيظ يتابع تنفيذ الإجراءات الاحترازية في الأهلي

حرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية والإرشادات الطبية التي أعلنتها وزارة الشباب والرياضة قبل إنطلاق مران الفريق الأول الذي أقيم صباح اليوم الاربعاء على ملعب التتش تحت إشراف الجهازالمعاون للسويسري رينيه فايلر.
وتضمنت الإجراءت والإرشادات، التي نفذها الأهلي اليوم قبل إنطلاق المران، تطهير وتعقيم كافة الأدوات الرياضية والكرات ووسائل التدريب، وتوفير كافة المستلزمات الوقائية داخل الملعب،وتوفير المطهرات والهاند جيل داخل في محيط الملعب.
وحدد الأهلي ممرات الدخول، مع قياس درجات الحرارة.
أيضا جاء من ضمن الإجراءات الإحترازية التي قام بها الأهلي تقسيم العاملين بفريق الكرة إلى مجموعتين، وتقديم شرح كامل من مدير الكرة وطبيب الفريق للبرنامج الخاص بهم للتعامل في قبل وأثناء المران
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