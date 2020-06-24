سيزا ينقل رسالة فايلر للاعبي الأهلي

عقد السويسري ديفيد سيزا المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل إنطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز.
ونقل سيزا رسالة المدير الفني رينيه فايلر للاعبيه بعد أن سافر إلى بلاده لقضاء إجازةوطلب من اللاعبين التركيز للالتزام التام لتحقيق الانتصارات في المرحلة القادمة.
وقام سيزا بشرح البرنامج التدريبي الذي بدأ اللاعبون في تنفيذه خلال اليوم الأول بعد إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية وإستئناف المران من جديد وفقا للقرارات والتعليمات التي
وتحدث بشكل عام عن المرحلة المقبلة والتأكيد على الاهداف العامة للفريق من خلال خطة العمل والتدريبات اليومية.
واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المتسجد، وحرص الأهلي على إجراء مسحة طبية لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والعاملين والتي جاءت نتائجها سلبية للإطمئنان على سلامة الجميع قبل العودة إلى التدريبات
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