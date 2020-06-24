سيزا ينقل رسالة فايلر للاعبي الأهلي

عقد السويسري ديفيد سيزا المدرب العام بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة مع اللاعبين قبل إنطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادا لعودة منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ونقل سيزا رسالة المدير الفني رينيه فايلر للاعبيه بعد أن سافر إلى بلاده لقضاء إجازة

وطلب من اللاعبين التركيز للالتزام التام لتحقيق الانتصارات في المرحلة القادمة.

وقام سيزا بشرح البرنامج التدريبي الذي بدأ اللاعبون في تنفيذه خلال اليوم الأول بعد إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية وإستئناف المران من جديد وفقا للقرارات والتعليمات التي

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أصدرتها وزارة الشباب والرياضة.

وتحدث بشكل عام عن المرحلة المقبلة والتأكيد على الاهداف العامة للفريق من خلال خطة العمل والتدريبات اليومية.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم بعد توقف دام لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المتسجد، وحرص الأهلي على إجراء مسحة طبية لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والعاملين والتي جاءت نتائجها سلبية للإطمئنان على سلامة الجميع قبل العودة إلى التدريبات