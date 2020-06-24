تفاصيل جلسة سيد عبد الحفيظ مع الجهاز الفني للأهلي في غياب فايلر

تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، مع الجهاز المعاون قبل انطلاق المران، الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين أفراد الجهاز للترتيب للمرحلة المقبلة.

وحرص خالد محمود، طبيب الفريق، على الحديث مع العاملين في جهاز الكرة فور وصوله إلى مقر النادي بالجزيرة، للتأكيد على الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم اتباعها قبل استئناف المران، بعد فترة من

التوقف نتيجة لتفشي فيروس كورونا

وحرص طبيب الأهلي أيضا على التحدث مع العاملين للاطمئنان على كافة الترتيبات، واتباع الإجراءات الاحترازية، مع التشديد على توافر المطهرات وأدوات التعقيم بمحيط الملعب والتباعد وطريقة التعامل خلال المران.

ويغيب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لتواجده في بلاده.