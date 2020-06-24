تفاصيل جلسة سيد عبد الحفيظ مع الجهاز الفني للأهلي في غياب فايلر

تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي ، مع الجهاز المعاون قبل انطلاق المران، الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين أفراد الجهاز للترتيب للمرحلة المقبلة.
وحرص خالد محمود، طبيب الفريق، على الحديث مع العاملين في جهاز الكرة فور وصوله إلى مقر النادي بالجزيرة، للتأكيد على الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم اتباعها قبل استئناف المران، بعد فترة منالتوقف نتيجة لتفشي فيروس كورونا.
وحرص طبيب الأهلي أيضا على التحدث مع العاملين للاطمئنان على كافة الترتيبات، واتباع الإجراءات الاحترازية، مع التشديد على توافر المطهرات وأدوات التعقيم بمحيط الملعب والتباعد وطريقة التعامل خلال المران.
ويغيب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي لتواجده في بلاده.
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