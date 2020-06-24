الأهلي يعود للتدريبات بعد غياب 3 أشهر

استأنف فريق الأهلي تدريباته بعد توقف دام 3 شهور كاملة اليوم الأربعاء.
وتوافد لاعبو الفريق على مقر النادي بالجزيرة استعدادا لخوض المران الأول، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة الخاص بالسماحللأندية للعودة إلى التدريبات والتحضير لاستئناف مباريات بطولة الدوري بعد فترة توقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.
وتوافد لاعبو الأهلي على مقر الناديمن السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء وتم تجديد بوابة الدخول الخاص بهم والتي تشتمل على بوابة تعقيم وقياس درجة الحرارة.
حضر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، والجهاز المعاون الذي سيقود المران، واطمأنوا على كافة الترتيبات والإجراءات الاحترازية والوقاة قبل خوض المران
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