الأهلي يعود للتدريبات بعد غياب 3 أشهر

استأنف فريق الأهلي تدريباته بعد توقف دام 3 شهور كاملة اليوم الأربعاء. وتوافد لاعبو الفريق على مقر النادي بالجزيرة استعدادا لخوض المران الأول، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة الخاص بالسماح للأندية للعودة إلى التدريبات والتحضير لاستئناف مباريات بطولة الدوري بعد فترة توقف بسبب انتشار للأندية للعودة إلى التدريبات والتحضير لاستئناف مباريات بطولة الدوري بعد فترة توقف بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتوافد لاعبو الأهلي على مقر النادي من السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء وتم تجديد بوابة الدخول الخاص بهم والتي تشتمل على بوابة تعقيم وقياس درجة الحرارة. من السابعة والنصف صباح اليوم الأربعاء وتم تجديد بوابة الدخول الخاص بهم والتي تشتمل على بوابة تعقيم وقياس درجة الحرارة. حضر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، والجهاز المعاون الذي سيقود المران، واطمأنوا على كافة الترتيبات والإجراءات الاحترازية والوقاة قبل خوض المران

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