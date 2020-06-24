رياضة | جلسة لعبد الحفيظ مع الجهاز المعاون في الأهلي وتدريبات بدنية مطولة للاعبين

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر جلسة لعبد الحفيظ مع الجهاز المعاون في الأهلي وتدريبات بدنية مطولة للاعبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع الجهاز المعاون قبل انطلاق المران، الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين أفراد الجهاز للترتيب للمرحلة المقبلة.
كما حرص خالد محمود، طبيب الفريق، على الحديث مع العاملين في جهاز الكرة فور وصوله إلى مقر النادي بالجزيرة، للتأكيد على الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي سيتم اتباعها قبل استئناف المران، بعد فترة من التوقف نتيجة لتفشي فيروس كورونا.
كما حرص طبيب الأهلي أيضا على التحدث مع العاملين للاطمئنان على كافة الترتيبات، واتباع الإجراءات الاحترازية، مع التشديد على توافر المطهرات وأدوات التعقيم بمحيط الملعب والتباعد وطريقة التعامل خلال المران.
وخاض الفريق الأحمر فقرة بدنية مطولة تحت إشراف ديفيد سيزا المدرب العام، وأفراد الجهاز المعاون، استعدادًا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز.
واشتمل مران الفريق على الجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات البدنية، لرفع معدل اللياقة، بعد فترة توقف للنشاط الرياضي تجاوزت ثلاثة أشهر.
وانطلق مران الفريق في الثامنة والنصف صباحًا على ملعب التتش، وبدأ المران بمحاضرة نظرية شرح خلالها ديفيد سيزا، المدرب العام، البرنامج التدريبي.
وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين، وانطلق مران المجموعة الأولى في الثامنة والنصف، فيما تخوض المجموعة الثانية مرانها في العاشرة صباحًا.