رياضة | بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بسبب ميسي.. برشلونة يقترب من صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة الإسباني في عدم ضياع أهم الصفقات من فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لصالح باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يصارع قلعة كامب نو على صفقة لاوتارو مارتينيز مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي لخطفه في الموسم الموسم الجديد.

وكشفت شبكة "ESPN" الأمريكية عن أن باريس سان جيرمان دخل كطرف قوي للفوز بخدمات المهاجم الأرجنتيني خلال الميركاتو الصيفي لكن ميسي هو السبب في تعثر الصفقة لأن مارتينيز يرغب في اللعب بجواره داخل برشلونة.

وأوضحت الشبكة أن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان استقر على لاوتارو لتعويض الرحيل المحتمل للنجم الأوروجوياني إدينسون كافاني الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم الجاري لكن مارتينيز يرغب في مزاملة مواطنه ميسي.