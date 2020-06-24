اخبار الرياضه

رياضة | يورجن كلوب ينصف صلاح وماني على ميسي ورونالدو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب ينصف صلاح وماني على ورونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رجح يورجن كلوب المدير الفني لفريق الإنجليزي كفة الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني الذين يتولى تدريبهما حيث كشف عن أنه لا يحلم بتدريب ليونيل ميسي نجم الإسباني أو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي وذلك رغم أن اللاعبين استثنائيان في كل شيء.

                

وقال يورجن كلوب في تصريحات تليفزيونية عن ميسي ورونالدو:"في الواقع أمتلك محمد صلاح وماني.. ميسي ورونالدو كلاهما رائع للغاية وأستمتع بمشاهدتهما كثيرًا ولا أحلم بتدريب أي منهما لأنني سعيد في الوقت الحالي بما لدي".

Advertisements

 

وأضاف كلوب: "في مسيرتي التدريبية قمت بتدريب العديد من اللاعبين العظماء مثل روبرت ليفاندوفيسكي الذي دربته في بوروسيا دورتموند وهو مهاجم من طراز فريد وفي ليفربول أمتلك مجموعة من اللاعبين هم الأفضل في العالم".

 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا