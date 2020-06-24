رياضة | يورجن كلوب ينصف صلاح وماني على ميسي ورونالدو

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر يورجن كلوب ينصف صلاح وماني على ميسي ورونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رجح يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي كفة الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني الذين يتولى تدريبهما حيث كشف عن أنه لا يحلم بتدريب ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني أو كريستيانو رونالدو نجم فريق يوفنتوس الإيطالي وذلك رغم أن اللاعبين استثنائيان في كل شيء.

وقال يورجن كلوب في تصريحات تليفزيونية عن ميسي ورونالدو:"في الواقع أمتلك محمد صلاح وماني.. ميسي ورونالدو كلاهما رائع للغاية وأستمتع بمشاهدتهما كثيرًا ولا أحلم بتدريب أي منهما لأنني سعيد في الوقت الحالي بما لدي".

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وأضاف كلوب: "في مسيرتي التدريبية قمت بتدريب العديد من اللاعبين العظماء مثل روبرت ليفاندوفيسكي الذي دربته في بوروسيا دورتموند وهو مهاجم من طراز فريد وفي ليفربول أمتلك مجموعة من اللاعبين هم الأفضل في العالم".