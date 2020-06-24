رياضة | مورينيو يبدي سعادته بالفوز على وست هام.. ويحسم موقف ندومبيلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مورينيو يبدي سعادته بالفوز على وست هام.. ويحسم موقف ندومبيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، سعادته بفوز فريقه بالأمس على وست هام في الدوري الإنجليزي.

وحقق توتنهام فوزاً مستحقاً على وست هام يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب توتنهام الجديد، في الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو في تصريحات عقب المباراة: "أصبح الفريق أكثر صلابة وأكثر ثقة، أنا سعيد بتلك النتيجة وبنظافة الشباك".

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وتابع: "وست هام كان خصماً صعباً، إنهم يمتلكون الكثير من الخبرة، ولديهم مدرب يمتلك التجربة".

وأضاف: "سعيد بما قدمه هاري كين، لقد قام بعمل جيد في المنزل أثناء فترة التوقف".

وحول أزمته مع الفرنسي تانجي ندومبيلي، أتم: "لا يمكنني أن أبدأ اللقاء بـ12 أو 13 لاعب، وأحياناً أعذر اللاعبين اللذين لا يخوضون المباريات".