رياضة | بورتو يتصدر الدوري البرتغالي بعد فوزه على بوافيشتا برباعية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر بورتو يتصدر الدوري البرتغالي بعد فوزه على بوافيشتا برباعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل المهاجم المالي الدولي موسى ماريجا هدفين ليقود فريقه بورتو إلى فوز كبير 4 / صفر على بوافيشتا مساء الثلاثاء في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري البرتغالي.

وانفرد بورتو بصدارة جدول المسابقة رافعا رصيده إلى 67 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام منافسه التقليدي العنيد بنفيكا حامل لقب البطولة.

واستفاد بورتو من هدية سانتا كلارا الذي حقق الفوز الغالي على بنفيكا لينفرد بورتو بالصدارة بعد فوز كبير على بوافيشتا الذي تجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز التاسع.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم انتفض بورتو في الشوط الثاني وأمطر شباك ضيفه بأربعة أهداف سجلها ماريجا في الدقيقتين 53 و84 وأليكس تيليس وسيرخيو أوليفيرا من ضربتي جزاء في الدقيقتين 59 و70 .