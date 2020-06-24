رياضة | مران الأهلي| تعقيم التتش وظهور إكرامي ورمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مران الأهلي| تعقيم التتش وظهور إكرامي ورمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملعب التتش بالجزيرة لأول مرة بعد غياب دام لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن عودة الفرق إلى التدريبات والتأكيد على إقامة جميع الأنشطة الرياضية خلال الفترة المقبلة وعدم إلغاءها.

وانطلق مران الأهلي الأول في الثامنة والنصف صباح اليوم على ملعب التتش، بعد الإنتهاء من تنفيذ الإجراءات الإحترازية التي حددتها وزارة الشباب والرياضة.

وقامت الإدارة بتعقيم الملعب بالكامل في ساعة مبكرة من صباح اليوم قبل وصول اللاعبين لمقر القلعة الحمراء، من أجل اتباع الإجراءات الاحترازية.

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وأخطر سيد عبدالحفيظ مدير الكرة للاعبين بتقسيمهم علي مجموعتين الأولي تبدأ في الثامنة والنصف صباحًا ثم يعقبها المجموعة الثانية مباشرةً.

وكان شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، ورمضان صبحي صانع ألعاب الفريق، تواجدا قبل قليل في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، بعد عودتهما من الجونة استعدادًا، للانضمام إلى مران الفريق.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، ضمن منافسات ذهاب دور النصف نهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.