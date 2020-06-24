رياضة | توتنهام يخطب ود نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر توتنهام يخطب ود نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي للتعاقد مع اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب خط وسط فريق برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وذلك لتدعيم خط وسط قلعة السبيرز في الموسم الجديد.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن أن جوزيه مورينيو بدأ التفاوض من أجل ضم راكيتيتش خلال الميركاتو الصيفي في ظل المنافسة الشرسة مع ناديي إنتر ميلان الإيطالي وإشبيلية الإسباني على الصفقة عقب العودة من أزمة فيروس كورونا.

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وأشارت إلى أن جوزيه مورينيو مدرب فريق توتنهام يرى أنه يمكن الاستفادة من خبرات وقدرات راكيتيتش لذلك سيكون مفيدا للغاية في الموسم الجديد خاصة أنه يمكن التعاقد معه عن طريق صفقة تبادلية من الممكن دخوله في صفقة تبادلية مع ندومبيلي لاعب الفريق اللندني.