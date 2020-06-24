رياضة | مذبحة جديدة تهز برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مذبحة جديدة تهز برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مسئولو نادي برشلونة الإسباني لتجاوز ورطة الأشهر الماضية التي وجد فيها الفريق نفسه بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثير ذلك على اقتصاديات النادي مما جعله في ورطة شديدة وخسائر مادية بالجملة نتيجة توقف النشاط الرياضية.

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وكشفت صحيفة ميرور البريطانية عن أن برشلونة بصدد محاولات مكثفة لتعويض الخسائر المادية والتي تصل إلى 138 مليون يورو في موسم واحد وذلك من خلال عرض تسعة لاعبين على أندية متواجدة في الدوري الإنجليزي أو خارجه.

وأشارت الصحيفة إلى أن قائمة اللاعبين المطروحين من برشلونة للبيع أو الإعارة هم أنطوان جريزمان ولويس سواريز وفيليب كوتينيو وعثمان ديمبيلي وأرتورو فيدال وصامول أومتيتي وسيرجي روبيرتو وإيفان راكيتيتش.