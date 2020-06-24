رياضة | مورينيو يكشف موقف نجم توتنهام من الرحيل هذا الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مورينيو يكشف موقف نجم توتنهام من الرحيل هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير موقف نجم الفريق من الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكان قد حقق توتنهام هوتسبير الفوز على حساب فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشارت بعض التقارير الإنجليزية إلى أن هناك أزمة كبيرة بين ندومبيلي في الأيام الماضية، حيث أن لاعب خط وسط توتنهام لا يريد الاستمرار مع السبيرز في وجود المدرب البرتغالي.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "‏في بعض الأوقات أعتذر من اللاعبين لأنهم ليسوا الخيار الأول بالنسبة لي لأنني أشعر بأن ما يقدمونه في التدريبات يستحق أكثر مما سأعطيه لهم، ولكن علي القيام بعملي بأفضل شكل ممكن وشعرت بأنني لا أحتاجه (ندومبيلي) في اللقائين الماضيين".