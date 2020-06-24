رياضة | مورينيو يتحدث عن هاري كين ويكشف سر صعوبة مباراة وست هام

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مورينيو يتحدث عن هاري كين ويكشف سر صعوبة مباراة وست هام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن فوز فريقه على حساب فريق وست هام يونايتد بالأمس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال مورينيو في تصريحات صحفية : "‏أنا سعيد لهاري كين، حيث أنه عمل بجد والآن سيكون هنالك أخبار في الصحف سعيدة لأجله بعد قيادته للفريق وتحقيق الانتصار".

وأضاف : "‏هاري كين كان مميزًا خلال فترة التوقف، وعمل بشكل رائع في المنزل وهو في حالة جيدة لمساعدة الفريق، وأنا سعيد بالنتيجة والشباك النظيفة، وهذا يعني بأن الفريق أقوى واللاعبون قلت شكوكهم".

وتابع : "واجهنا فريق قوي بمدرب يملك خبرة كبيرة بتنظيم الفرق، وتوقعت اللقاء ولكنهم صعبوا اللقاء علينا، حيث أنهم يسعوا لضمان البقاء في البريميرليج خلال الفترة الحالية".