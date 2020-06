شكرا لقرائتكم نجوم الكرة يستغلون توقف النشاط الكروى خلال أزمة كورونا في تحركات انسانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إستغل مشاهير الكرة فترة توقف النشاط الكروى بفعل جائحة كورونا وجود أوقات لديهم في العزل المنزلى بغياب المعسكرات والتدريبات والبطولات للظهور في دور إنسانى يشاركوا به أفراد المجتمع همومهم وأزماتهم في محاولة لحلها وتخفيفها عنهم وهو الأمر الذى لاقى تقدير وثناء المصريين ونستعرضه في السطور التالية..

*بادجى يساعد الفقراء ويشارك في بنك الطعام



حرص السنغالى أليو بادجى مهاجم الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، على المساهمة فى بعض أعمال الخير، خلال شهر رمضان المعظم، حيث قام لاعب المارد الأحمر بزيارة أحدى المنظمات المصرية التى تعمل على توفير الطعام للمحتاجين، وشارك بادجى العمل فى تعبئة "كراتين الطعام"، ونشر اللاعب مقطع فيديو عبر صفحته على انستجرام معلقًا عليه: "This how I spend my journey today" ما يعنى: "هكذا أقضي رحلتي اليوم".

وكان بادجى قد شارك مع الأهلى فى 7 مباريات فى مختلف البطولات خلال الموسم الجارى منذ انضمامه إلى الفريق فى ميركاتو يناير الماضى قادماً من الدورى السويسري، واستطاع بادجى أن يسجل هدفاً ويصنع هدفين لزملائه بالفريق، قبل توقف النشاط.

*أيمن يونس يدشن مبادرة توصيل الاكل لمصابى كورونا



ومن جانبه دشن أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق ، حملة التبرع بالدم وكذلك تقديم الأكل لمصابى كورونا بالمنازل عبر برنامجه الفيلسوف على أذاعة أون سبورت ، وقال يونس : " بطالب جميع المصريين بالتبرع بالدم فى الوقت الحالى لإنقاذ المرضى مثلما نجحت مبادرة توصيل الاكل للمنازل لمصابى كورونا التى طالبنا بها فى وقت سابق ولاقت ردود أفعال كبيرة من الشعب المصرى".

ويضيف أيمن يونس : " لازم يكون عندنا رحمة ببعض ، الدين أمرنا بالرحمة ولازم يكون عندنا ضمير فى الاعلان عن الاصابة بكورونا حتى لانؤذى الاخرين وكذلك فى التعامل مع المصابين حولنا بالوباء لازم نساندهم فى المحنة ونقف جنبهم حتى تعبر مصر هذه الازمة بتكاتف ولادها". * مبادرة تحدى الخير لسعد سمير

ودشن سعد سمير مدافع الاهلى ومنتخب مصر مبادرة تحدى الخير لنجوم قطبى كرة القدم المصرية الأهلى والزمالك، من أجل مساعدة الأسر المتضررة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ، وأشرف سعد سمير بنفسه على توزيع الأطعمة على الأسر في المبادرة التي لاقت تجاوب من كل اللاعبين .

وكتب "فيفا" عبر موقعه الرسمى مشيداً بالمبادرة أنه فى الكرة المصرية أصبح "خصوم الأمس أصدقاء اليوم.. الأهلى والزمالك يد واحدة ضد فيروس كورونا"، مضيفا "لا يهم الآن أى نادٍ تشجع، اليد باليد والكل أصبح واحد. نجوم أكبر وأعرق ناديين الأهلى والزمالك أعلنوا أنها ساعة العمل وأنه حان وقت العطاء".

وأضاف الموقع "بدأت مبادرة تحدى الخير عند سعد سمير الذى أعلن تكفله بالإنفاق على 20 أسرة خلال الفترة المقبلة وحتى انتهاء الأزمة وأعلن تحديه لمجموعة من زملائه من لاعبى الناديين".

وواصل موقع الفيفا "انطلقت مبادرته ككرة الثلج لتشمل العديد من نجوم كرة القدم المصرية: طارق حامد، أحمد فتحي، محمد الشناوي، محمود كهربا، عمرو السولية، وائل جمعة، شريف إكرامي، شيكابالا، ميدو، أحمد حجازي، تريزيجيه، أحمد حسن كوكا والعديد من اللاعبين الذين ينضون إلى التحدي بشكل يومى".

واختتم الاتحاد الدولى لكرة القدم "المئات وربما الآلاف من العائلات ستستفيد من هذا التحدى الذى أظهر الوجه الجميل للشعب المصرى عندما تشتد الأزمات".

*حسين الشحات ووليد سليمان وتحقيق أمنية نجل الشهيد



وعلى نفس الوتيرة لبّى وليد سليمان، أمُنية الطفل مالك، ابن الشهيد البطل عقيد أركان حرب مصطفى محمد نجيب الخياط بطل الصاعقة والمجموعة 777 قتال ورئيس عمليات الكتيبة " 143 " صاعقة الذى استشهد قبل عامين وهو يدافع عن أرضنا فى سيناء.

وكان نجل الشهيد، وهو الطفل مالك، قد أعرب عن أمنيته فى أن يشاركه نجم الأهلى وليد سليمان احتفاله بعيد ميلاده قبل أيام، وعندما وصلت الأمنية إلى لاعب الأهلي عن طريق الأصدقاء، بادر بإرسال فيديو إلى مالك شاركه فيه احتفاله بعيد ميلاده .

وعلى نفس المنوال حرص حسين الشحات نجم الأهلي على تلبية طلب الطفل مالك إبن الشهيد البطل عقيد أركان حرب مصطفى محمد نجيب الخياط بطل الصاعقة والمجموعة 777 قتال ورئيس عمليات الكتيبة " 143 " صاعقة الذى استشهد قبل عامين وهو يدافع عن أرضنا فى سيناء.

وقام حسين الشحات بإرسال فيديو خاص للطفل لمشاركته هذه المناسبة السعيدة وكان الطفل مالك قد عبّر عن إعجابه بحسين الشحات ويرى أنه لاعب كبير ، وطلب الطفل عبر أحد الوسطاء المُقربين من نجم الأهلي إرسال فيديو تهنئة له بعيد ميلاد فما كان من حسين الشحات إلا الإستجابة السريعة لطلب الطفل .

وكان نجل الشهيد، وهو الطفل مالك، قد أعرب عن أمنيته فى أن يشاركه حسين الشحات إحتفاله بعيد ميلاده قبل أيام، وعندما وصلت الأمنية إلى لاعب الأهلي عن طريق الأصدقاء، بادر بإرسال فيديو إلى مالك شاركه فيه احتفاله بعيد ميلاده .

ويُعد حسين الشحات أحد نجوم الأهلي خلال الفترة الماضية منذ إنضمامه للقلعة الحمراء في يناير قبل الماضي قادماً من العين الإماراتي وأصبح لاعباً أساسياً في تشكيلة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.