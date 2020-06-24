شكرا لقرائتكم سيزا يبدأ أول مران للاهلي في زمن كورونا بمحاضرة في التتش مع المجموعة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استهل ديفيد سيزا المدرب العام لفريق الاهلي مران الْيَوْمَ علي ملعب التتش بمحاضرة مع المجموعة الاولى التى بدأت التدريب وتحدث سيزا الذي يقود المران بسبب تواجد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق في بلاده لقضاء اجازة عدة ايّام ،عن طبيعة المرحلة المقبلة والتركيز في التدريبات بعد غياب اكثر من ١٠٠ يوم بسبب كورونا.

وضمت المجموعة الاولى اللاعبين : " شريف اكرامي ، رامي ربيعه، رمضان صبحي محمود متولي، احمد فتحي، محمد مجدي قفشة،احمد الشيخ، مروان محسن ، جونيور اجاي، العربي بدر ومحمود وحيد وعلي لطفي".

ويستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الثامنة والنصف صباحاً من صباح اليوم الأربعاء تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد غياب دام قرابة الـ100 يوم، حيث اتخذت الإدارة الحمراء قراراً بتعليق التدريبات الجماعية في 14 مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

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من جانبه أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، أن إجتماع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الذى عقد اليوم الثلاثاء، تطرق لمناقشة كيفية إعادة فتح الأندية واستقبال الأعضاء خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن مجلس القلعة الحمراء يسعى جاهدًا من أجل دعم قرارات الدولة التى تهدف لعودة الأنشطة الرياضية بشكل طبيعى كما كانت عليه قبل أزمة أنتشار فيرس كورونا، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.

أضاف مرجان خلال تصريحات تلفزيونية أن الأهلي ينفذ قرارات الدولة، وملتزمون بالبروتوكول الصحى الخاص بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيرس كورونا.

وأوضح المدير التنفيذى للقلعة الحمراء، أن التدريب الجماعى الأول للفريق الكروى الأول الذى سيقام غدًا الأربعاء، سيكون مغلق ولن يسمح بدخول الصحفيين والإعلاميين مقر النادى منعًا لحدوث زحام، وسيتكفل المركز الإعلامى للنادى بنقل كل الكواليس والتفاصيل للصحافة والإعلام.