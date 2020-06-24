شكرا لقرائتكم الأهلي يستخدم بوابة تعقيم وقياس الحرارة لضمان سلامة المتواجدين بالنادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعان مسئولو النادي الاهلي ببوابة تعقيم وقياس درجة الحرارة لجميع المتوافدين علي النادي اليوم الأربعاء تزامنا مع انطلاق أول مران للفريق بملعب التتش عقب فترة غياب تقترب من 100 يوم بسبب كورونا، وخضع جميع لاعبي الاهلي لقياس درجة الحرارة والتعقيم في البوابة من باب المعلمين قبل انطلاق المران.

ويستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الثامنة والنصف صباحاً من صباح اليوم الأربعاء تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد غياب دام قرابة الـ100 يوم، حيث اتخذت الإدارة الحمراء قراراً بتعليق التدريبات الجماعية في 14 مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

Advertisements

وأنتهى مسئولو الأهلي من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزارتي الشباب والرياضة والصحة، خاصة بعد إجراء مسحة طبية يوم الأحد الماضي لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والعاملين بفريق الكرة للاطمئنان على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدوري الممتاز، في الوقت الذي أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة أن جميع عينات لا عبى الفريق وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا التى تم إجراؤها أ جاءت سلبية مما جعل النادي يستكمل قرار العودة للتدريبات بشكل طبيعي.

وأتخذ مسئولو الأهلي قراراً بمنع اللاعبين من ترك ملابسهم فى النادى لغسلها، مطالبين نجوم الفريق باصطحاب ملابس التدريب معهم للمنزل لغسلها هناك على أن يكونوا جاهزين للتدري مباشرة بمجرد وصولهم للنادي.

لن يسمح للاعبى الأهلي بالاستحمام فى النادى، حيث سيتوجه اللاعبون إلى بيوتهم مباشرة بعد التدريب دون الاستحمام أو خوض أى تدريبات استشفائية فى الجاكوزى والجيم منعا لانتقال فيروس كورونا، كما أغلق مسئولو النادي الجراج الخاص باللاعبين والمتواجد خلف ملعب التتش بالجزيرة بشكل مؤقت بسبب وباء كورونا، حيث تم تبليغ اللاعبين بركن سيارتهم خارج أسوار النادي خلال الفترة المقبلة لحين انتهاء الاحترازات الخاصة بفيروس كورونا.