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إكرامي وصبحي فى الأهلي للمشاركة بالمران

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جدة - عمرو شويل وصل شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي ورمضان صبحي صانع ألعاب الفريق، لمقر القلعة الحمراء بالجزيرة، منذ قليل بعد عودتهما من الجونة استعداداً للإنضمام لمران الفريق، لأول مرة منذ توقف النشاط الرياضي في 12 مارس الماضي بسبب انتشار وباء المستجد، وكان شريف إكرامي ورمضان صبحي قد خضعا لاختبار مسحة الإثنين الماضي بعد غيابهما عن تجمع لاعبي الفريق يوم الأحد، نظراً لتواجدهما بالجونة.

 

ويستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الثامنة  والنصف صباحاً من صباح اليوم الأربعاء تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد غياب دام قرابة الـ100 يوم، حيث اتخذت الإدارة الحمراء قراراً بتعليق التدريبات الجماعية في 14 مارس الماضي، وذلك  ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

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وأنتهى مسئولو الأهلي من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزارتي الشباب والرياضة والصحة، خاصة بعد إجراء مسحة طبية يوم الأحد الماضي لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والعاملين بفريق الكرة للاطمئنان على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدوري الممتاز، في الوقت الذي أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة  أن جميع عينات لا عبى الفريق وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا التى تم إجراؤها أ جاءت سلبية مما جعل النادي يستكمل قرار العودة للتدريبات بشكل طبيعي.

 

واستقر الجهاز الفنى على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأربعاء ، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها فى الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية في تمام العاشرة والنصف صباحاً، ووزع الجهاز الإداري الأدوات الخاصة بالتدريب على اللاعبين والتى سيتم استخدامها فى التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة فى التدريبات منذ وصوله لمقر النادي، في الوقت الذي تم التأكيد على تعقيم كافة المعدات والأدوات التى سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.

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