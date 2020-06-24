شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول مران للأهلي بعد غياب 100 يوم بسبب "كورونا".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ قليل أول مران لفريق الأهلي في "زمن كورونا"، حيث بدأ أول مران على ملعب التتش بعد غياب ما يزيد عن المائة يوم بسبب "جائحة" كورونا، ويتدرب الأهلي اليوم تزامناً مع قرار رئيس مجلس الوزارء بعودة النشاط الرياضي والمنافسات الكروية ليبدأ المارد الأحمر رحلة التدريبات استعداداً للمشاركة في بطولة الدوري.

ويقود مران الاهلي اليوم ديفيد سيزار المدرب العام للفريق لحين عودة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من بلاده حيث يقضي أجازة هناك لعدة أيام ، ويخوض الفريق المران وسط إجراءات إحترازية بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع تعليمات وزارتي الشباب والرياضة والصحة، وإجراء مسحة طبية الأحد الماضي لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والعاملين بفريق الكرة وجاءت نتيجة الجميع في الفريق سلبية ليطمأن مسئولو النادي على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران اليوم حيث تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها في الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية.

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وقام الجهاز الإداري مؤخراً بتوزيع الأدوات الخاصة بكل لاعب والتي سيتم استخدامها في التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة في التدريبات منذ وصوله لمقر النادي.

وجرت خلال الساعات الماضية اتصالات تنسيقية بين أفراد الجهاز الفني، للترتيب لعودة الفريق إلى التدريبات ووضع البرنامج التدريبي الذي سيتم تنفيذه خلال المرحلة المقبلة.

وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية، وتم تقسيم العاملين بفريق الكرة إلى مجموعتين والتأكيد على تعقيم كافة المعدات والأدوات التي سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.

كما مسئولو الأهلى بتجيهز كافة التعقيمات اللازمة للاعبين وايضا تعقيم ملعب مختار التتش باستمرار