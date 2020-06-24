شكرا لقرائتكم خبر عن غالبية القراء يتوقعون استكمال مسابقة الدورى العام هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام " الخليج 365" باستطلاع آراء قرائه حول استكمال مسابقة الدورى العام هذا الموسم فى سؤال بعنوان : هل تتوقع استكمال مسابقة الدورى العام هذا الموسم.

وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 59 % من القراء أجابوا بنعم متوقعين استكمال مسابقة الدورى العام هذا الموسم.

فى حين أجاب 41 % من المشاركين فى الاستطلاع بـ " لا" مؤكدين عدم توقعهم استكمال هذا الموسم .

تلقى مسئولو الإسماعيلى خمسة تعهدات من اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، لإزالة تحفظات الدراويش على استئناف مسابقة الدورى العام، وتعهد عمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، للمهندس تامر موسى عضو مجلس إدارة الدراويش فى اجتماع أندية الدورى مع الجبلاية، بحل مشكلة عودة اللاعبين الأجانب من خارج البلاد، بالتنسيق مع وزارة الطيران المدنى.

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وغادر خماسى الإسماعيلى الأجنبى، التونسى فخر الدين بن يوسف، العراقى همام طارق، الأوغندى باتريك كادو، النامبيبى شيلونجو والغينى بيكيتى سيلفا إلى بلادهم فى أعقاب تجميد النشاط الكروى فى مارس الماضى.

كما تعهد الجناينى لمسئولى الإسماعيلى بعدم تحمل النادى أى أعباء مادية إضافية جراء عمل التحاليل والمسحات الطبية اللازمة لعودة النشاط، مؤكداً أن الجبلاية سوف تتحمل كل التكاليف للأندية جميعاً، وهى النقطة التى اشتكى منها مسئولو الدراويش بداعى مرورهم بأزمات مالية لا تحتمل أعباء إضافية أخرى.