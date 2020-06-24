شكرا لقرائتكم خبر عن توافد لاعبي الأهلي على ملعب التتش استعداداً لأول مران منذ بدء وباء كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ لاعبو النادي الأهلي في التوافد على مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، للمشاركة في مران الفريق، في أول مران جماعي للفريق الأحمر منذ توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، ووصل كل من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، محمود متولي، أحمد فتحي، محمد مجدي قفشة، شريف إكرامي، رمضان صبحي رامي ربيعه وأحمد الشيخ، عمرو السولية، مروان محسن، ديفيد سيزا المدرب العام للفريق.

ويستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الثامنة والنصف صباحاً من صباح اليوم الأربعاء تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد غياب دام قرابة الـ100 يوم، حيث اتخذت الإدارة الحمراء قراراً بتعليق التدريبات الجماعية في 14 مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

من جانبه أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلى، أن إجتماع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب الذى عقد اليوم الثلاثاء، تطرق لمناقشة كيفية إعادة فتح الأندية واستقبال الأعضاء خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن مجلس القلعة الحمراء يسعى جاهدًا من أجل دعم قرارات الدولة التى تهدف لعودة الأنشطة الرياضية بشكل طبيعى كما كانت عليه قبل أزمة أنتشار فيرس كورونا، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.

أضاف مرجان خلال تصريحات تلفزيونية أن الأهلي ينفذ قرارات الدولة، وملتزمون بالبروتوكول الصحى الخاص بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد انتشار فيرس كورونا.

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وأوضح المدير التنفيذى للقلعة الحمراء، أن التدريب الجماعى الأول للفريق الكروى الأول الذى سيقام غدًا الأربعاء، سيكون مغلق ولن يسمح بدخول الصحفيين والإعلاميين مقر النادى منعًا لحدوث زحام، وسيتكفل المركز الإعلامى للنادى بنقل كل الكواليس والتفاصيل للصحافة والإعلام.

وقررالجهاز الفني للأهلي عقد المحاضرات التى تسبق التدريبات خلال الفترة المقبلة بملعب التتش حيث سيتم تخصيص مكان لعقد هذه المحاضرات سواء كانت نظرية أو بالفيديو بدلاً من عقدها في غرفة خلع الملابس كما كان يحدث من قبل ويأتي قرار الجهاز الفني للحد من التزاحم في مكان مغلق للحد من إنتشار فيروس كورونا الذي تسبب في تجميد النشاط الرياضي لأكثر من 100 يوم.