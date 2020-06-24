شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامي ورمضان صبحي يظهران في مران الأهلي بعد عودتهما من الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، ورمضان صبحي صانع ألعاب الفريق، قبل قليل إلى مقر القلعة الحمراء بالجزيرة، بعد عودتهما من الجونة استعداداً للانضمام إلى مران الفريق، لأول مرة منذ توقف النشاط الرياضي في 12 مارس الماضي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وكان شريف إكرامي ورمضان صبحي قد خضعا لاختبار مسحة فيروس كورونا المستجد الإثنين الماضي بعد غيابهما عن تجمع لاعبي الفريق يوم الأحد، نظراً لتواجدهما بالجونة.

ويستأنف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي في الثامنة والنصف صباحاً من صباح اليوم الأربعاء، تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة بعد غياب دام قرابة الـ100 يوم، حيث اتخذت الإدارة الحمراء قراراً بتعليق التدريبات الجماعية في 14 مارس الماضي، وذلك ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

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وانتهى مسئولو الأهلي من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع تعليمات وزارتي الشباب والرياضة والصحة، خاصة بعد إجراء مسحة طبية يوم الأحد الماضي لجميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والعاملين بفريق الكرة للاطمئنان على سلامة الجميع قبل انطلاق التدريبات والاستعداد لعودة الدوري الممتاز، في الوقت الذي أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة أن جميع عينات لا عبى الفريق وأعضاء الجهاز الفنى والإدارى والطبى والعاملين بالنادى بخصوص مسحة كورونا التى تم إجراؤها أ جاءت سلبية مما جعل النادي يستكمل قرار العودة للتدريبات بشكل طبيعي.

واستقر الجهاز الفنى على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، مع انطلاق مران الفريق صباح اليوم الأربعاء ، على أن تبدأ المجموعة الأولى تدريباتها فى الثامنة والنصف صباحا، ويعقبها مران المجموعة الثانية في تمام العاشرة والنصف صباحاً، ووزع الجهاز الإداري الأدوات الخاصة بالتدريب على اللاعبين والتى سيتم استخدامها فى التدريبات، على أن يكون كل لاعب مستعدا للنزول إلى أرض الملعب والمشاركة فى التدريبات منذ وصوله لمقر النادي، في الوقت الذي تم التأكيد على تعقيم كافة المعدات والأدوات التى سيتم استخدامها خلال تدريبات الفريق.