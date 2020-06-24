قصة هدف .. حسام حسن يحرز هدف عالمى فى السنغال بأمم أفريقيا 2000

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استطاع حسام حسن كبير هدافى الكرة المصرية من إحراز هدف عالمى فى مرمى السنغال بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية عام 2000 والتى أقيمت بالكاميرون وغانا بدلا من زيمبابوى . جاء الهدف من عرضية متقنة لمحمد عمارة من الجانب الأيسر وضعها حسام حسن برأسه فى الزاوية العكسية لحارس مرمى اسود التيرانجا معلنا عن تقدم المنتخب الوطنى فى لقاء دافع فيه الفراعنة باستبسال حتى نجحوا فى تحقيق الثلاث نقاط والعبور للدور الثانى من البطولة . خاض المنتخب المباراة بتشكيل مكون من نادر السيد فى حراسة المرمى امامه الرباعى من اليمين للشمال ياسر رضوان وعبد الظاهر السقا وإبراهيم سعيد ومحمد عمارة وفى الوسط هانى رمزى وأحمد حسن وحازم إمام وعبد الستار صبرى وفى الهجوم أحمد صلاح حسنى وحسام حسن .

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