شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الزمالك يتلقي عرضا شفويا من الوحدة السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي محمد عواد حارس مرمي الزمالك عرضا للانتقال الي الوحدة السعودي خلال قترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل عدم مشاركة الحارس مع الزمالك سوي في مباريات قليلة منذ بداية الموسم بسبب تألق محمد أبو جبل الحارس الأساسي في الزمالك، وتحدث احد الوسطاء مع محمد عواد بشأن عودته لنادي الوحدة مرة أخرى بعدما كان محترفا في صفوفه الموسم الماضي.

من ناحية أخرى رفض مسئولو الزمالك، التعجل فى عودة ثلاثى الفريق المتواجدين فى بلادهم وهم الثنائى المغربى أشرف بن شرقى ومحمد أوناجم والتونسى فرجانى ساسى، لاعبى الفريق، خاصة بعد قرار إدارة النادى برفض استكمال بطولة الدورى الممتاز هذا الموسم، حيث ستتم مناقشة مسألة عودتهم خلال الفترة المقبلة بمجرد فتح الطيران حيث سيتم عقب عودة الطيران تحديد موعد قدومهم إلى القاهرة.

وجاء قرار رفض التعجل فى عودة أجانب الزمالك خاصة بعد رفض إدارة النادى استئناف بطولة الدورى المصرى فى نسختها هذا الموسم، المتوقفة منذ شهر مارس الماضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، وأعلنت إدارة الزمالك الأيام الماضية أنها ترفض استئناف بطولة الدورى لعدم انتهاء فيروس كورونا، قبل أن يعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى الساعات الأخيرة تجديد ذلك الرفض، والتأكيد على أن الفريق الأبيض لن يخوض مسابقة الدورى هذا الموسم ويعلن عن مجموعة من الخطوات.