شكرا لقرائتكم ناد إمارتي يهدد صفقة انتقال حسام حسن للأهلي خلال الميركاتو الصيفي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُهدد أحد الأندية الإماراتية صفقة انتقال حسام حسن مهاجم سموحة للأهلي خلال الميركاتو الصيفي القادم، بعد تلقى صاحب الـ26 عاماً عرضاً مغرياً بداية من الموسم المقبل، بعد المستوى الجيد الذى ظهر عليه اللاعب الدولي مع النادى السكندرى خلال الموسمين الماضيين وإحرازه للعديد من الأهداف المؤثرة والتي أدت إلى أن اللاعب أصبح محط أنظار ناديي القمة بالدوري سواء الاهلى أو الزمالك ، بالإضافة لتلقيه عروضا خارجيا ، وجمعت جلسة في الأيام الأخيرة بين محمود الخطيب رئيس الأهلي وفرج عامر رئيس سموحة شهدت التفاوض حول ضم حسام حسن، حيث طلب الأهلي شراء حسام حسن مقابل 15 مليون بينما طلب سموحه 25 مليون جنيه.

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على عودة ثلاثي الأهلي عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب.

ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).