اتحاد الكرة يحسم مصير الهبوط فى القسمين الثانى والثالث بعد أسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، من أندية القسم الثانى مهلة أسبوع قبل حسم الهبوط فى القسمين الثانى والثالث هذا الموسم حيث تعكف اللجنة الخماسية على دراسة مقترحات الأندية التى تم طرحها فى الاجتماع الأخير قبل إعلان القرار النهائى بالنسبة للهبوط بإلغائه أو تقليص عدد الهابطين، وكذلك فى حالة الصعود.
من ناحية أخرى، يترقب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا – من أجل تحديد الموقف النهائي سواء بالمد للجنة لمدة عام جديد تنتهي بنهاية أوليمبياد طوكيو 2020، أو إقامة الإنتخابات سواء لمدة أربعة سنوات، أو لمدة عام وهو القرار الأقرب للتنفيذ حتى الآن بعد أن كان هناك اتجاه للمد للجنة حتى أغسطس من العام المقبل 2021 .
وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن أن فيفا سيحسم القرار الخاصة باتحاد الكرة خلال أيام قليلة خاصة أن عمل اللجنة الحالية سينتهي فى 30 يوليو، وسيتم الدعوة لجمعية عمومية خلال الأيام القليلة المقبلة ومطالبة اللجنة الخماسية بذلك إلى جانب الدعوة لانتخابات ستكون فى شهر سبتمبر المقبل وتكون لمدة عام بمجلس إدارة جديد، وسيصل الخطاب خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق مع اللجنة الأوليمبية المصرية على ذلك، وبالتنسيق مع هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولي و الأفريقي.
فى سياق متصل، يسود اتجاه قوي على عدم احتساب الانتخابات المقبلة حال إقامتها لمدة سنة عدم إحتسابها دورة كاملة، خاصة أنا لانتخابات مرجح إقامتها فى شهر سبتمبر المقبل على أن ينتهي عمل هذا المجلس فى شهر 7 أو 8 المقبل وتحديدًا عقب إنتهاء الدورة الأوليمبية المقرر إقامتها حتى الآن فى يوليو من العام المقبل 2021 بعد تأجيل الأولمبياد لمدة سنة بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الحالية فى العالم.
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