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اتحاد الكرة يحسم مصير الهبوط فى القسمين الثانى والثالث بعد أسبوع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، من أندية القسم الثانى مهلة أسبوع قبل حسم الهبوط فى القسمين الثانى والثالث هذا الموسم حيث تعكف اللجنة الخماسية على دراسة مقترحات الأندية التى تم طرحها فى الاجتماع الأخير قبل إعلان القرار النهائى بالنسبة للهبوط بإلغائه أو تقليص عدد الهابطين، وكذلك فى حالة الصعود.

من ناحية أخرى، يترقب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا – من أجل تحديد الموقف النهائي سواء بالمد للجنة لمدة عام جديد تنتهي بنهاية أوليمبياد طوكيو 2020، أو إقامة الإنتخابات سواء لمدة أربعة سنوات، أو لمدة عام وهو القرار الأقرب للتنفيذ حتى الآن بعد أن كان هناك اتجاه للمد للجنة حتى أغسطس من العام المقبل 2021 .

 

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وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن أن فيفا سيحسم القرار الخاصة باتحاد الكرة خلال أيام قليلة خاصة أن عمل اللجنة الحالية سينتهي فى 30 يوليو، وسيتم الدعوة لجمعية عمومية خلال الأيام القليلة المقبلة ومطالبة اللجنة الخماسية بذلك إلى جانب الدعوة لانتخابات ستكون فى شهر سبتمبر المقبل وتكون لمدة عام بمجلس إدارة جديد، وسيصل الخطاب خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق مع اللجنة الأوليمبية المصرية على ذلك، وبالتنسيق مع هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولي و الأفريقي.

 

فى سياق متصل، يسود اتجاه قوي على عدم احتساب الانتخابات المقبلة حال إقامتها لمدة سنة عدم إحتسابها دورة كاملة، خاصة أنا لانتخابات مرجح إقامتها فى شهر سبتمبر المقبل على أن ينتهي عمل هذا المجلس فى شهر 7 أو 8 المقبل وتحديدًا عقب إنتهاء الدورة الأوليمبية المقرر إقامتها حتى الآن فى يوليو من العام المقبل 2021 بعد تأجيل الأولمبياد لمدة سنة بسبب انتشار فيروس خلال الفترة الحالية فى العالم.

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