بسبب “كابيلو” ريال مدريد كان على وشك خسارة مارسيلو

كان مدرب نادي ريال مدريد السابق “فابيو كابيلو” غير مقتنع بخطوة منح الظهير الأيسر البرازيلي “مارسيلو” الفرصة مع النادي الملكي، وكان يرى في عام 2007 أن النجم “روبيرتو كارلوس” سيظل الظهير الأيسر الأساسي للميرنجي.

وحكى المدير الرياضي للريال وقتها “بريدراج مياتوفيتش” عن إصراره على إنقاذ مستقبل “مارسيلو“، والتعاقد معه من فلومينينزي وهو في السابعة عشر من عمره، من أجل التدرب مع أفضل ظهير أيسر عبر تاريخ كرة القدم -كارلوس- في رأي المونتينجري.

وصرح مياتوفيتش في مقابلة مع ISMAS قائلاً “في سنتي الأولى في ريال مدريد، كان روبرتو كارلوس الظهير الأيسر الأفضل في تاريخ كرة القدم، لكنني كنت أعلم أننا يجب أن نوقع مع لاعب شاب ليحل محله”.

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ثم أضاف “لم يكن كما كان، وكان علينا استبداله، كان مارسيلو عمره 18 عامًا وغير معروف تمامًا، وأراد كابيلو التخلي عنه، لكنني رفضت لأنني أردت منه أن يتدرب مع روبرتو كارلوس، وعند الضغط على كابيلو وافق على منحه الفرصة”.

وأنهى تصريحاته “يمكن للاعب، الذي يتدرب مع نجم عالمي مثل روبرتو كارلوس، أن يرى كيف يتعامل هذا النجم، ويتلقى أي نصيحة منه وهذا يستحق الكثير، وريال مدريد كان يمتلك دومًا اللاعبين القادرين على أن يكونوا قدوة للشباب”.

يذكر أن مارسيلو تحول بعدها لواحد من أنجح المدافعين الذين مروا عبر تاريخ السانتياغو بيرنابيو، لدرجة تنافسه مع روبيرتو كارلوس نفسه حول من الأفضل، وعلى مدار أكثر من عقد من الزمن، حصد نجم السيليساو كل بطولة ممكنة على مستوى الأندية بالقميص الملكي، ورفع أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

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