رياضة | لاوتارو مارتينيز يبتعد عن برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر لاوتارو مارتينيز يبتعد عن برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن آمال برشلونة في التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أصبحت معقدة للغاية.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت بأن قوانين اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني تجعل مهمة برشلونة في إتمام الصفقة صعبة بشكل كبير.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن رابطة الدوري الإسباني سوف تقوم بإقرار نظام جديد بحيث كل نادي لا يستطيع الإستثمار في فترة الانتقالات إلا بنسب محددة من الأموال التي يتم جمعها من بيع اللاعبين.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن تصريحات بيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر ميلان الأخيرة التي أظهر فيها تفاؤل استمرار النجم الأرجنتيني تؤكد هذا الأمر.