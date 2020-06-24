رياضة | محمد عبد العاطي يفكر في الانتقال إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر محمد عبد العاطي يفكر في الانتقال إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية أن مسئولي الزمالك يرغبون في التعاقد مت محمد عبد العاطي نجم خط وسط وادي دجلة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى مسئولو الزمالك للتحرك من أجل حسم صفقة بديل طارق حامد من صفوف وادي دجلة.

وأجرى أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك اتصالا مع محمد عبد العاطي نجم وادي دجلة ووكيل أعماله من أجل انضمامه إلى صفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل.

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وسيرحب محمد عبد العاطي بالانضمام إلى الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لكن إذا وافق مسئولو ناديه وادي دجلة على ذلك.

وطلب أمير مرتضى منصور من محمد عبد العاطي عدم التحدث مع أي شخص عن اتفاقه مع الزمالك قبل حسم الصفقة بشكل رسمي من وادي دجلة.

وعلى نفس الجانب، طلب باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك من مسئولي القلعة البيضاء ضرورة التعاقد مع لاعب خط وسط قوي في الصيف القادم ليكون بديلا لطارق حامد في الموسم المقبل.