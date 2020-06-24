رياضة | تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر تشكيل ليفربول المتوقع أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف اليوم الأربعاء نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح نظيره نادي كريستال بالاس ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة والربع مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعلق المعلق المصري علي محمد علي.

ويقدم لكم موقع الخليج 365 الرياضي التشكيل المتوقع لنادي ليفربول أمام نظيره نادي كريستال بالاس:

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حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، لوفرين، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: هنديرسون، فابينهو، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، روبيرتو فيرمينو.