رياضة | كلوب يُجيب.. هل يشارك محمد صلاح أمام كريستال بالاس ؟

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر كلوب يُجيب.. هل يشارك محمد صلاح أمام كريستال بالاس ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول على الحديث عن موقف محمد صلاح جناح الفريق من المشاركة أمام فريق كريستال بالاس في المباراة المقبلة أمام كريستال بالاس.

وكان قد غاب محمد صلاح عن مباراة ليفربول الماضية أمام فريق إيفرتون والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي، وسوف يلتقي الريدز مساء اليوم أمام كريستال بالاس على ملعب الانفيلد.

وقال كلوب في تصريحات صحفية : "محمد صلاح تدرب بشكل جيد بالأمس كما هو الحال مع روبرتسون، ولكن الثنائي جيمس ميلنر وماتيب لن يكونا متاحين للقاء".

وأردف : "‏الخسارة أمام كريستال بالاس في أبريل 2017 لم تترك طابع حسن بداخلنا، وروي هودسون يقوم بعمل لا يصدق معهم، حيث أنهم فريق منظم بشكل رائع وأقوياء من الناحية البدنية".