رياضة | موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح مع فريق كريستال بالاس اليوم الأربعاء 24 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس :-

وسوف تقام المباراة بين ليفربول وفريق كرستال بالاس في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس :-

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعتها لمباراة ليفربول وكريستال بالاس عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

ترتيب ليفربول في الدوري الإنجليزي :-

ويحتل الريدز صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة وبفارق 20 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.