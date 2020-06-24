رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق تشيلسي نظيره فريق مانشستر سيتي يوم الخميس المقبل 25 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج في لندن ضمن منافسات الأسبوع الـ31 من البريميرليج.

ويحتل مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة، بينما يحل فريق تشيلسي في المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

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وكان قد حقق فريق تشيلسي فوزا صعبا في المباراة الماضية على حساب فريق استون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب الفيلا بارك.

بينما نجح فريق مانشستر سيتي في تحقيق فوزا عريضا على فريق بيرنلي بنتيجة 5-0 على ملعب الاتحاد، ولكن تعرض اللاعب الأرجنتيني سيرجو اجويرو مهاجم الفريق لإصابة قوية على مستوى الركبة خلال تلك المباراة.

وسوف تقام المباراة في الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.