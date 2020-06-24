رياضة | صحفي إسباني يؤكد رحيل نجم ريال مدريد هذا الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر صحفي إسباني يؤكد رحيل نجم ريال مدريد هذا الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

‏اكد الصحفي الإسباني توماس جونزاليس مارتين أن نجم نادي ريال مدريد الإسباني اللاعب الدولي الكولومبي خاميس رودريجيز يعد أقرب لاعبي النادي الملكي المتوقع رحيلهم خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

حيث قال:"من بين لاعبي ريال مدريد، خاميس رودريجيز هو اللاعب الوحيد الذي يُعتبر خروجه من النادي الإسباني هذا الصيف مؤكد، بالنسبة لإحتمالية إنتقاله إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي فمن الممكن أن يذهب إلى هُناك بسبب الأموال لكن يجب أن لا ننسى أن العقد الذي سيقوم بتوقيعه سيكون آخر عقد كبير له في مسيرته الرياضية ولذلك أعتقد أنه سيبحث عن فريق في إسبانيا أو إيطاليا".

وأضاف الصحفي الإسباني:"‏أيضًا يجب أن لا ننسى أن خاميس حينما غادر من ميونيخ كان السبب هو عدم إعجابه بأجواء ألمانيا ونادي نيوكاسل يقع في شمال إنجلترا وهُناك الأجواء تشبه أجواء ميونيخ ولذلك لا أعتقد أنه سيذهب إلى نيوكاسل لأن اللاعبون اللاتينيون يحبون بشكل عام أجواء لندن فقط في إنجلترا".

واختتم حديثه قائلا أنه المؤكد، هو أن خاميس رودريجيز سيخرج من صفوف نادي ريال مدريد الإسباني خلال هذا الصيف.