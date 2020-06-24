رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مباريات الثلاثاء

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 24 يونيو 2020 07:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مباريات الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار عن مباريات يوم أمس الثلاثاء من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز، والذي شهد 4 مواجهات، استكمالًا للجولة السابعة والعشرين.

حيث استمر تشيرو إيموبلي مهاجم فريق لاتسيو في صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 27 هدف، وأمامه فرصه لزيادة غلته من الأهداف أمام أتلانتا.

وتمكن كريستيانو رونالدو من تقليص الفارق مع إيموبلي، بعد تسجيله هدف في فوز فريقه على بولونيا يوم الاثنين الماضي، ورفع رصيده إلى 22 هدف.

وجاءت قائمة هدافي الدوري الإيطالي كالتالي:

1- تشيرو إيموبلي 27 هدف.

2- كريستيانو رونالدو.. 22 هدف.

3- روميلو لوكاكو.. 18 هدف.

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4- جواو بيدرو .. 16 هدف.

5- جوسيب اليسيتش.. 15 هدف.

6- لويس مورييل.. 13 هدف.

7- فرانشيسكو كابوتو.. 13 هدف.

8- دوفان زاباتا.. 13 هدف.

9- ايدين دزيكو.. 12 هدف.

10- لاوتارو مارتينيز.. 12 هدف.