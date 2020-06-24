شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يطالب أندية القسم الثانى بمهلة أسبوع قبل حسم الهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلبت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، من أندية القسم الثانى مهلة أسبوع قبل حسم الهبوط فى القسمين الثانى والثالث هذا الموسم حيث تعكف اللجنة الخماسية على دراسة مقترحات الأندية التى تم طرحها فى الاجتماع الأخير قبل اعلان القرار النهائى بالنسبة للهبوط بالغائه أو تقليص عدد الهابطين، وكذلك فى حالة الصعود.

من ناحية أخرى، يترقب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني موقف الاتحاد الدولي لكرة القدم – فيفا – من أجل تحديد الموقف النهائي سواء بالمد للجنة لمدة عام جديد تنتهي بنهاية أوليمبياد طوكيو 2020، أو إقامة الإنتخابات سواء لمدة أربعة سنوات، أو لمدة عام وهو القرار الأقرب للتنفيذ حتى الآن بعد أن كان هناك اتجاه للمد للجنة حتى أغسطس من العام المقبل 2021 .

Advertisements

وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن أن فيفا سيحسم القرار الخاصة باتحاد الكرة خلال أيام قليلة خاصة أن عمل اللجنة الحالية سينتهي فى 30 يوليو، وسيتم الدعوة لجمعية عمومية خلال الأيام القليلة المقبلة ومطالبة اللجنة الخماسية بذلك إلى جانب الدعوة لانتخابات ستكون فى شهر سبتمبر المقبل وتكون لمدة عام بمجلس إدارة جديد، وسيصل الخطاب خلال الأيام القليلة المقبلة بعد الاتفاق مع اللجنة الأوليمبية المصرية على ذلك، وبالتنسيق مع هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى للاتحادين الدولي و الأفريقي.

فى سياق متصل، يسود اتجاه قوي على عدم احتساب الانتخابات المقبلة حال إقامتها لمدة سنة عدم إحتسابها دورة كاملة، خاصة أنا لانتخابات مرجح إقامتها فى شهر سبتمبر المقبل على أن ينتهي عمل هذا المجلس فى شهر 7 أو 8 المقبل وتحديدًا عقب إنتهاء الدورة الأوليمبية المقرر إقامتها حتى الآن فى يوليو من العام المقبل 2021 بعد تأجيل الأولمبياد لمدة سنة بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الحالية فى العالم.