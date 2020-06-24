شكرا لقرائتكم الزمالك يتسلم خطابًا من الجبلاية حول أحقية وكيل النقاز في الحصول على 116 الف دولارًا من اللاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسلم نادي الزمالك خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بأحقية نبيل أبو زيد وكيل اللاعبين ووكيل التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للزمالك في الحصول على مبلغ 116 الف دولارًا من اللاعب، نسبة أبو زيد الوكيل السابق للتونسى حمدى النقاز الذي تقدم بشكوى ضد اللاعب أمام الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل الحصول على 10% من قيمة انتقال اللاعب إلى النادى الأبيض.

ويقوم الزمالك بضم قرار اتحاد الكرة الي ملف قضية النقاز في المحكمة الرياضية الدولية خاصة ان الزمالك قام بدفع تلك العمولة للوكيل منذ فترة بقرار من مجلس إدارة الزمالك علي ان يتم خصمها من قيمة مستحقات اللاعب، الا ان هروب النقاز ادي الي مطالبة الزمالك له بدفع عمولة وكيله التي حصل عليها الي خزينة الزمالك ، ويعتبر الخطاب الذي تسلمه الزمالك في قضية النقاز أحد مفاتيح الامل في عودة الحق للنادي الأبيض بعدما حصل اللاعب علي مستند يفيد حصوله علي راتبه بصفة شهرية وهو المستند الذي ادي الي توقيع عقوبات علي الزمالك.

Advertisements

في سياق مختلف ، بدأت إدارة الكرة بنادي الزمالك بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في إعادة ترتيب دولاب الأجانب داخل الفريق بعد اقتراب انهاء التعاقد مع الثنائي أري بابل وحمزة المثلوثي لتدعيم صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، حيث أصبح الزمالك في حالة إتمام التعاقد مع الثنائي في حاجة إلى الاستغناء عن أحد الأجانب المقيدين في قائمته من الرباعي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وفرجاني ساسي وكاسونجو كابونجو.

إدارة الزمالك بدأت التفكير في الموفقة علي العروض التي تصل إلى أي من الرباعي المتواجد في قائمة الفريق بشرط أن يكون العرض لائقًا للزمالك واللاعب من الناحية المادية والفنية، خاصة أن اتحاد الكرة يدرس حتى الآن تطبيق قرار تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق الموسم المقبل، وهو ما يزيد من أزمة الزمالك، الذي أصبح مطالبًا بالاستغناء عن 2 لاعبين علي أقل تقدير في الموسم المقبل.