مرتضى منصور يضع شعار «نادي القرن الحقيقي» على بطاقة العضوية الجديدة

قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، وضع شعار "نادي القرن الحقيقي" على بطاقة العضوية الجديدة للنادي الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية. وأكد المستشار مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء أن قرار وضع جملة "نادي القرن الحقيقي" على بطاقة عضوية النادي؛ لقناعة المجلس بأن الزمالك هو نادي القرن. Advertisements وقال مرتضى منصور في تصريحات تليفزيونية لقناة "الزمالك" : سيتم تصميم كارنيه النادي بشكل جديد ليحمل عبارة نادي القرن الحقيقي في الخلفية. وقرر نادي الزمالك تسليم بطاقات العضويات الجديدة لأعضاء الجمعية العمومية في بداية شهر يوليو المقبل.

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