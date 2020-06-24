شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير بيراميدز يفاضل بين عروض خليجية قبل ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس محمد حمدى ظهير أيسر فريق بيراميدز عروض الاحتراف خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة أحدهما من الدوري الإماراتي والاخر من الدورى الايطالى ويعد من أبرز العناصر الأساسية في تشكيلة الفريق ، ولعب حمدي في ناشئي الأهلي وتم تصعيده للفريق الأول في عهد المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو ثم انضم للمقاولون العرب معارًا وانتقل للمصري البورسعيدي في صفقة انتقال حر قبل أن ينضم إلى بيراميدز في صيف 2018 وتألق اللاعب بشكل لافت وانضم لمنتخب مصر.
وجهزت إدارة النادي كل الأمور وتعاقدت مع شركة خاصة لإجراء الفحص والمسحة بجانب كافة التدابير الاحترازية الأخرى كأول الأندية المصرية الذي يسير بهذا النهج استعدادا لتنفيذ قرار الدولة بعودة النشاط.
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